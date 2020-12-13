İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB: 'Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: 'Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere icra edilen 33 operasyonda 68 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5 bin 753 şahsın yakalandığı, 34 bin 264 şahsın hududu geçmeden engellendiği kaydedilirken, bu şahıslar arasında 24'ünün FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubunun yakalandığı ifade edildi.

Ayrıca, Suriye Harekât Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan 29'u DEAŞ'lı olmak üzere 202 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi

İlker Turak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.