İhlas Haber Ajansı

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MSB: 'Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı'

MSB: 'Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı'
MSB: 'Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye’ye, Türkiye’den de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını ve yakalananların terörle bağlantılı olduğunun belirlendiğini duyurdu.

MSB, Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını ve yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

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