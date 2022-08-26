MSB: 'Tahıl yüklü 4 gemi daha hareket etti'

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna'ya doğru hareket etti." paylaşımında bulundu.

Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.



Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.



Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna'ya doğru hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2022

İLGİLİ HABER MSB açıkladı! 5 tahıl gemisi daha yola çıktı