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MSB: 'Tahıl yüklü 4 gemi daha hareket etti'

MSB: 'Tahıl yüklü 4 gemi daha hareket etti'
MSB: 'Tahıl yüklü 4 gemi daha hareket etti'

Milli Savunma Bakanlığı, Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini, denetimi yapılan 5 geminin de Ukrayna’ya doğru hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna'ya doğru hareket etti." paylaşımında bulundu.

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