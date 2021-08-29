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MSB tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel klip hazırlandı

MSB tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel klip hazırlandı
MSB tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel klip hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için hazırlanan video klip yayımladı.

MSB tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel klip hazırlandı - Tıkla İzle

MSB tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel bir video klip hazırlandı. MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görüntülere yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun kahraman personelini saygıyla selamlıyor; Atatürk'ü, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.”

Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik

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