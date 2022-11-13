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MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat deposunun imha edilme anını paylaştı

MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat deposunun imha edilme anını paylaştı
MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat deposunun imha edilme anını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı harekat bölgesinde İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespit edilen ve terör örgütü PKK/YPG'ye ait olan Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) sistemi ve 1 adet mühimmat deposunun başarılı bir şekilde imha edilme görüntüleri paylaşıldı.

MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat deposunun imha edilme anını paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerin yer aldığı gönderide ayrıca şunlar kaydedildi:

"Keşif gözetleme görevi yapan İHA'larımız, atışa hazır halde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi."

Utku Şimşek

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