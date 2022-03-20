MSB, Türk Yıldızlarının nefes kesen 18 Mart uçuşunu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine özel uçuş yaptığı görüntüleri paylaştı. Türk Yıldızları'nın uçuşa hazırlığından, uçuşun icra ediliş anına kadar görüntülerin yer aldığı video, "Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete giren '1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri uçuşu yaptı" ifadeleriyle paylaştı.

Utku Şimşek