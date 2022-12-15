İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: 'Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs yakalandı'

MSB: 'Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs yakalandı'
MSB: 'Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.

İLGİLİ HABER
MSB: Yasadışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs yakalandı MSB: 'Yasadışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs yakalandı'
İLGİLİ HABER
MSB: Suriyeden Türkiyeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı MSB: 'Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı'
İLGİLİ HABER
MSB: Suriyeden ülkemize ve ülkemizden Yunanistana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı MSB: 'Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı'
İLGİLİ HABER
MSB duyurdu! Suriyenin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu! 'Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi'
İLGİLİ HABER
MSB: Yunanistan ve Suriyeden ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakalandı MSB: 'Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakalandı'
İLGİLİ HABER
MSB, Yunanistan sınırında 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK şüphelisinin yakalandığını duyurdu MSB, Yunanistan sınırında 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK şüphelisinin yakalandığını duyurdu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.