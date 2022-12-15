MSB: 'Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/LNfrwG6tzY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2022
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