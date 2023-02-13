MSB: 'Umut bazen bir çocuğun gülüşünde gizlidir'

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Umut bazen bir çocuğun gülüşünde gizlidir. Gelibolu'da konuşlu 18'inci Mekanize Piyade Tugayı Komando Taburumuz, Hatay'da depremden etkilenen çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsun güldürebilmek için sık sık onlarla bir araya geliyor, etkinlikler düzenliyor” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.