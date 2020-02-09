MSB uyardı: Gözlem noktasına dokunanı yakarız

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Mehmetçiğin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir” ifadelerine yer verildi.

RUS HEYETİNE: ESAD'A BASKI YAPIN

Suriye rejim güçlerinin İdlib'de TSK'yı hedef almasının ardından Ankara-Moskova hattında görüşme trafiği yoğunlaştı. Rus tarafı ile Ankara'da ilk yüz yüze temas yaşandı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında bir heyet, İdlib dosyası ile Dışişleri Bakanlığı'na temaslarda bulundu. Türk heyeti toplantıda öncelikli olarak İdlib'de ateşkesin sağlanması ve Esad rejimin saldırıları durdurmasının önemine vurgu yaparken, Esad rejimin baskı altına alınmasına dikkat çekti.

MEHMETÇİK İDLİB'DE

200 askerî araçlık TSK konvoyu dün İdlib'e giriş yaptı.

​Türkiye Gazetesi