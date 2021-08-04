MSB yangına müdahale bilgilerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemilerinden; Ç-151, Ç-155 ve TCG KAŞ (karakol botu) Ören/Gökova Körfezinde, Ç-153 ve Ç-154 Delikliyol/Hisarönü Körfezinde, Ç-147 Turunç/Marmaris'te karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.
Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemilerinden;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021
▪Ç-151, Ç-155 ve TCG KAŞ (karakol botu) Ören/Gökova Körfezinde
▪Ç-153 ve Ç-154 Delikliyol/Hisarönü Körfezinde
▪Ç-147 Turunç/Marmaris'te
karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunuyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Rs1aHIzJKm
Utku Şimşek