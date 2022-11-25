MSB: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi daha yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerini kullandı.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/tpnIszNFkX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2022

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