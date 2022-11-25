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MSB: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi daha yakalandı

MSB: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi daha yakalandı
MSB: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi daha yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı” ifadeleri kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerini kullandı.

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