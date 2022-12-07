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MSB, Yunanistan sınırında 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK şüphelisinin yakalandığını duyurdu

MSB, Yunanistan sınırında 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK şüphelisinin yakalandığını duyurdu
MSB, Yunanistan sınırında 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK şüphelisinin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartalları'mız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Basmacı
 

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