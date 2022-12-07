MSB, Yunanistan sınırında 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK şüphelisinin yakalandığını duyurdu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartalları'mız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/HIsUqTyxKi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2022

Mehmet Basmacı



İLGİLİ HABER Tunceli’de teröristlere ait 15 sığınak imha edildi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.