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MSB: 'Yunanistan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakalandı'

MSB: 'Yunanistan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakalandı'
MSB: 'Yunanistan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve Suriye’den yasadışı yollarla ülkeye sızmaya çalışan 3'ü FETÖ ve 1'i PKK mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Muhammed Musab Gümüşer
 

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