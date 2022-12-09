MSB: 'Yunanistan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/R3nY0ZjiML — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2022

Muhammed Musab Gümüşer



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