MSB: 'Yunanistan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/R3nY0ZjiML— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2022
Muhammed Musab Gümüşer
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.