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MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yayımladığı video mesajda, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” denildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve milli mücadele hareketinin anlatıldığı videoda tüm Anadolu halkının işgallere direnmedeki azim ve kararlılığı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) havadan, karadan ve denizden gerçekleştirilen operasyon görüntülerinin de yer aldığı videoda Atatürk'ün “Bütün ümidim gençliktedir” ve “Ya istiklal ya ölüm” sözleri vurgulandı.

Ahmet Furkan Gülap
 

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