MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve milli mücadele hareketinin anlatıldığı videoda tüm Anadolu halkının işgallere direnmedeki azim ve kararlılığı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) havadan, karadan ve denizden gerçekleştirilen operasyon görüntülerinin de yer aldığı videoda Atatürk'ün “Bütün ümidim gençliktedir” ve “Ya istiklal ya ölüm” sözleri vurgulandı.

Ahmet Furkan Gülap

