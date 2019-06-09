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MSB'den açıklama: 'Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı'

MSB'den açıklama: 'Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı'
MSB'den açıklama: 'Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı'

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin’de PKK / YPG terör örgütleri ile girilen çatışmada saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Afrin'de PKK / YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır.
Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. 

Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.  

Musa Erdoğan

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