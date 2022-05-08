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MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım

MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım
MSB'den Anneler Günü'ne özel paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Anneler Günü’nü kutladı.

MSB’den Anneler Günü’ne özel paylaşım - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, her Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kahraman Türk askerlerinin anneleri ile birlikte olan fotoğraflarının ve operasyonlara ait görüntülerin yer aldığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Paylaşımda, “Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek
 

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