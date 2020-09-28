MSB'den Azerbaycan paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden ‘Tek Millet İki Devlet' etiketiyle bir paylaşımda bulunarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırı sonucunda Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini gösterdi. Azerbaycan'daki sivilleri de hedef alan saldırıya tepki olarak, Türkiye - Azerbaycan ortak tatbikatında görüntülerinin yer aldığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

“Her zaman Can Kardeşlerimizin yanındayız” mesajıyla yapılan paylaşıma, Azeri ses sanatçısı Azerin'in ‘Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı eşlik etti.

Emin Kuvat