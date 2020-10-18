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MSB'den “Can Azerbaycan” klibi

MSB'den “Can Azerbaycan” klibi
MSB'den “Can Azerbaycan” klibi

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerin’in seslendirdiği “Can Azerbaycan” isimli klibi yayınladı.

MSB’den “Can Azerbaycan” klibi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından, “Canım, gözüm; Azerbaycan! İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız” notuyla paylaşılan klipte Azerbaycan Türkü sanatçı Azerin tarafından seslendirilen “Can Azerbaycan” adlı eser yer aldı. Öte yandan klipte, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Gösteri Birliği ve Kara Harp Okulunda yapılan çekimler yer alıyor. Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek icra edilen askeri tatbikatlardan görüntüler ile Nuri Killigil Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun 1918 yılındaki Bakü'ye giriş görüntülerine de yer verildi.

Utku Şimşek

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