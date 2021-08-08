MSB'den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip

Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatında gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, Rum tarafından gerçekleştirilen uçaksavar ateşi sonrasında paraşütle atlayan ve sonrasında esir olarak şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına özel klip hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan özel klip, “57 yıl önce şehit verdiğimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleriyle paylaşıldı.

Utku Şimşek