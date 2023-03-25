İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB'den Danimarka'da yaşanan olaylara kınama

MSB'den Danimarka'da yaşanan olaylara kınama
MSB'den Danimarka'da yaşanan olaylara kınama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve şanlı bayrağımızı hedef alan aşağılık, barbarca ve iğrenç saldırıyı milletimiz ve insanlık adına telin ediyoruz. Danimarka'nın insanlığın ortak değeri haline gelmiş kutsallara saldırıya ‘ifade özgürlüğü' diyerek izin vermesi nefret suçuna ortak olmaktır. İnsanlık suçudur. Bu terörist, alçak saldırıya müsaade eden NATO üyesi de olan Danimarka'nın bu sorumsuz tutumu hem müttefiklik ruhuna hem de evrensel değerlere aykırıdır. Bu yanlış tutum kendi halkının da barış iklimine zarar verecektir. Danimarka yanlıştan hemen dönmeli, medeni ülkeleri örnek almalı ve bu nefret suçunu işleyen mahluklardan derhal hesap sormalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.