MSB'den dünya rekoru kıran Şahika Ercümen'e tebrik mesajı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı tebrik mesajında, paletsiz ve tüpsüz şekilde 100 metre derinliğe dalarak yeni bir dünya rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti. Tebrik mesajında, “Paletsiz ve tüpsüz şekilde 100 metre derinliğe dalarak yeni bir dünya rekoru kıran ve bu rekorunu Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümü ile Mehmetçiğimize ithaf eden Millî Sporcumuz Şahika Ercümen'i tebrik ediyor, Mehmetçiklerimiz adına kendisini selamlıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Hidayet Türkyılmaz

