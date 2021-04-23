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MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı
MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, paylaştığı duygulandıran video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclisin açılışının 101’inci yıl dönümünü kutladı.

MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı - Tıkla İzle


Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisin açılışının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada bir video paylaştı. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 23 Nisan kutlu olsun" notu ile paylaşılan videoda, Mehmetçiğin çocuklara gösterdiği ilgi ve alakaya dair görüntüler yer aldı.

Ömer Faruk Karataş
 

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