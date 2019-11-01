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MSB'den flaş açıklama! İlk Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı

MSB'den flaş açıklama! İlk Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı
MSB'den flaş açıklama! İlk Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının gerçekleştirdiği ilk ortak devriyenin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde icra ettiği ilk ortak devriye planlandığı gibi tamamlandı" denildi.
Sekiz kara aracı ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen devriyede 10 kilometre derinliğe inildiği ve 87 kilometre mesafe kat edildiği belirtilen açıklamada, "Devriye, her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'ların iştirakiyle gerçekleştirildi. 10 kilometre derinliğe inen Türk ve Rus askeri unsurları toplam 87 kilometre mesafe kat ederek devriyeyi icra etti" ifadeleri kullanıldı.

Mevlüt Hasgül
 

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