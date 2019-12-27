MSB'den flaş Libya açıklaması!

MSB'den yapılan açıklamalardan satır başlıkları:

- Güvenlik kaynakları, (Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi

- Bugüne kadar Hakkâri'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis edilmiştir. Söz konusu tesisler güvenlikli elektronik algılama ve silah sistemleri ile desteklenmektedir

- 2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunların 255'i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olmuştur

-2019 yılı başından itibaren 492 DEAŞ mensubu yakalanmıştır

- Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir

- Tel Rıfat bölgesindeki bağımsız koordineli devriye faaliyetlerine yönelik olarak Rusya Federasyonu ile yürütülen koordinasyon neticesinde 25 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir

- Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek devriye icra edilmiştir