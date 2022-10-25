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MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı

MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı
MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), “Her dağın zirvesi Mehmetçik” etiketiyle, bir video klip paylaşımı yapıldı. Klipte, Mehmetçik’in zorlu dağ şartlarında görevini icra ettiği görüntülere yer verildi.

MSB’den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan söz konusu video klibin yer aldığı paylaşımda, “Bayrağa kan, düşmana mızrak, mazluma umut, zalime korku. İşte şanlı Türk ordusu! En zor şartlarda bile vatanı için durmadan ve yılmadan fedakârca görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimizin zirvelerdeki zorlu mücadelesine yakından bakalım” ifadeleri yer aldı. “Her dağın zirvesi Mehmetçik” etiketiyle paylaşılan video klipte, Mehmetçik'in dağ şartlarında görevini icra ettiği anlar da yer aldı.

Utku Şimşek
 

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