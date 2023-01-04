MSB'den kazada şehit olan askerler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, “Konya'da meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşlarımız İs. Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve İkmal Er Halil Seltan şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

Muhammed Musab Gümüşer



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