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MSB'den 'KURTARAN-2023 Tatbikatı' paylaşımı

MSB'den 'KURTARAN-2023 Tatbikatı' paylaşımı
MSB'den 'KURTARAN-2023 Tatbikatı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’de icra edilen “KURTARAN-2023 Tatbikatından" görüntü paylaştı.

MSB'den 'KURTARAN-2023 Tatbikatı' paylaşımı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, 16 ülkeden 41 gözlemcinin katılımıyla düzenlenen “KURTARAN-2023 Tatbikatına” ilişkin Twitter hesabından görüntü paylaştı. Paylaşımda, “Tatbikat kapsamında, kurtarma ekiplerince denizaltı gemisine istinaden arama, enkaz temizleme, dalgıç/ROV ile acil yaşam destek paketi ulaştırma, temel haricî havalandırma eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

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