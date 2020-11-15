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MSB'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü paylaşımı

MSB'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü paylaşımı
MSB'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip paylaşıldı.

MSB’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü paylaşımı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “37 yıl önce kendi kaderini tayin ederek bağımsızlığını ve özgürlüğünü ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye, 1974 yılında nasıl Kıbrıs Türkü kardeşlerinin yanında durduysa bugün de aynı ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca paylaşımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan özel bir de klip yer aldı. Bakanlık tarafından hazırlanan klipte 37 yıl önce yaşananlardan ve düzenlenen harekattan görüntüler yer alıyor.

Utku Şimşek

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