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MSB'den minik öğrencilere Türk bayrağı ve kitap hediyesi

MSB'den minik öğrencilere Türk bayrağı ve kitap hediyesi
MSB'den minik öğrencilere Türk bayrağı ve kitap hediyesi

Milli Savunma Bakanlığı, Van’da bulunan 108’inci Topçu Alay Komutanlığınca düzenlenen kitap bağış kampanyasında toplanan 310 adet kitap ve muhtelif kırtasiye malzemelerini Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çimen Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Van'da bulunan 108'inci Topçu Alay Komutanlığınca düzenlenen kitap bağış kampanyasında toplanan 310 adet kitap ve muhtelif kırtasiye malzemeleri Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çimen Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye edildi. Minik öğrencilerimize Türk Bayrağımız da dağıtıldı."

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