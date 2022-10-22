İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB'den nefes kesen 'ATAK' paylaşımı

MSB'den nefes kesen 'ATAK' paylaşımı
MSB'den nefes kesen 'ATAK' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ATAK helikopterlerinin yer aldığı bir video klip yayımladı.

MSB'den nefes kesen 'ATAK' paylaşımı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan yerli ve milli ATAK helikopterlerinin sahada kullanıldığı görüntülerin bulunduğu bir video klip yayımladı. Paylaşımda, "Saklandıkları deliklerde kendilerini güvende zanneden teröristler, yerli ve milli gücümüz ATAK helikopterlerinin sesini duyduğu anda kaçışın imkansız olduğunun farkına varır. En zorlu bölgelerde bile 'ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır" ifadeleri yer aldı.

Utku Şimşek
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.