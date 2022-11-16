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MSB'den nefes kesen paylaşım

MSB'den nefes kesen paylaşım
MSB'den nefes kesen paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından kahraman Türk askerinin yer aldığı bir video paylaştı.

MSB’den nefes kesen paylaşım - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, "'Korkusuz' deyince akla onlar gelir. Kahramanlık ve fedakarlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur. Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20'li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor" ifadelerine yer verildi.

Muhammed Musab Gümüşer - Doğukan Gürel

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