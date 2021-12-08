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MSB'den “Nexus Ace” görevine ilişkin paylaşım

MSB'den “Nexus Ace” görevine ilişkin paylaşım
MSB'den “Nexus Ace” görevine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği “Nexus Ace” görevinden görüntüler paylaştı.

MSB’den “Nexus Ace” görevine ilişkin paylaşım - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği “Nexus Ace” görevinden görüntüler paylaştı. Paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımızın icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüler. Nexus Ace, muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk Hava Sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır” ifadelerine yer verildi.

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