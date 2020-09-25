İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MSB'den Oruç Reis'li Preveze Deniz Zaferi belgeseli

MSB'den Oruç Reis'li Preveze Deniz Zaferi belgeseli
MSB'den Oruç Reis'li Preveze Deniz Zaferi belgeseli

Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi’nin 482. yıldönümü dolayısıyla bir belgesel yayımlayarak Barbaros Hayrettin Paşa’yı andı. Belgeselde, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Oruç Reis’in başarılarını anlatması dikkat çekti.

MSB’den Oruç Reis’li Preveze Deniz Zaferi belgeseli - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıldönümü dolayısıyla bir belgesel yayımlayarak Barbaros Hayrettin Paşa'yı andı. Belgeselde, Preveze Deniz Zaferi'nin nasıl kazanıldığına dair bilgiler Barbaros Hayrettin Paşa'nın canlandırılmasıyla anlatılırken, gerçekleştirilen seferler hakkında bilgi paylaşıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın anıldığı belgeselde Oruç Reis vurgusu
Belgeselde, Barbaros Hayrettin Paşa'nın sefer esnasında esir edilen ve zindana kapatılan Oruç Reis'ten, “Esaretten kurtulan ağam Oruç'un nam-ı tüm dünyaya yayıldı. Birlikte nice gazalar ettik, nice cenklerden zaferle döndük. Cezayir'i fethedip kendimize mülk eyledik. Düşman Oruç ağamın korkusundan denizde gemi yüzdüremez oldu. Düşman, Cezayir'in düşüşünü hiç unutmadı” ifadelerini kullanarak bahsetmesi de dikkat çekti.

Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyetleri yürüten “MTA Oruç Reis” gemisinin faaliyetlerini sürdürdüğü bu dönemde, belgeseldeki “Oruç Reis” vurgusu da dikkat çekti.

Mevlüt Hasgül

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.