MSB'den Somali'deki patlamayla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 metre mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalleş saldırıda kışlada görevli personelin ve Anadolu Kışlasının zarar görmediği belirtilerek, "Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve destekçilerini en sert şekilde lanetliyor, Somali halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Somalili kardeşlerimizi terör örgütleri ile mücadelesinde yalnız bırakmayacağız" denildi.

Mevlüt Hasgül

