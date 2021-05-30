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MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı

MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı
MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya’da Steadfast Defender 21 Tatbikatı’na katılan 3’üncü Kolordu (HRF) Komutanlığı'nın, tatbikat alanına intikalinden görüntüleri paylaştı.

MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, NATO'nun 3 yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerden biri olan Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na iştirak etti. 19 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye dışında 11 müttefik ülkenin iştirak ettiği tatbikatın kara bölümü Romanya'nın Bükreş ve Cincu tatbikat alanlarında, hava ve deniz bölümü ise Portekiz ev sahipliğinde Atlantik Okyanusu'nda icra edilmekte. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikat kapsamında Romanya'ya ulaşan 3'üncü Kolordu (HRF) Komutanlığı'nın, tatbikat alanına intikalinden görüntüleri paylaştı.

Utku Şimşek

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