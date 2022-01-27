İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB'den yem makinesine kolunu kaptıran vatandaşın helikopterle tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

MSB'den yem makinesine kolunu kaptıran vatandaşın helikopterle tahliye edilme anına ilişkin paylaşım
MSB'den yem makinesine kolunu kaptıran vatandaşın helikopterle tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Adıyaman’da yem makinesine kolunu kaptıran bir vatandaşın yolun kardan dolayı kapanması nedeniyle helikopterle tahliye edilme anının görüntüsünü paylaştı.

MSB'den yem makinesine kolunu kaptıran vatandaşın helikopterle tahliye edilme anına ilişkin paylaşım - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı Adıyaman'da yem makinesine kolunu kaptıran vatandaşın helikopterle tahliye edilme anının görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, “Adıyaman'da yem makinasına kolunu kaptırarak yaralanan bir vatandaşımız, yolun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye ulaşamayınca Kara Kuvvetlerimize ait iki helikopter yardıma koştu. Helikopter ile yoldan alınan vatandaşımız Malatya'daki hastaneye tahliye edildi. Tahliyesi yapılan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz daima asil milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Hidayet Türkyılmaz

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.