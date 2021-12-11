İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB'den yönetmelikte düzenleme

MSB'den yönetmelikte düzenleme
MSB'den yönetmelikte düzenleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), subay ve astsubay adaylarının ‘cinsel hayat’larıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

MSB tarafından, ‘Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayınlandı.

Önceden ‘Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak' ifadesinin yer aldığı madde ikiye ayrıldı.

Maddenin yeni halinde şu ifadeler yer aldı:

"Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.

Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak."

Huzeyfe Tarık Yaman

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.