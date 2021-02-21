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MSB'den yüzde yüz yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH paylaşımı

MSB'den yüzde yüz yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH paylaşımı
MSB'den yüzde yüz yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 76MH milli piyade tüfeğinin görüntülerini paylaştı.

MSB’den yüzde yüz yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH paylaşımı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), tarafından geliştirilen, yüzde 100 yerli olan ve kalifikasyonla daha hafif hale getirilen milli piyade tüfeği MPT-76MH'nın görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımız bağlısı MKE kurumu tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü” ifadeleri kullanıldı.
 

Ömer Faruk Karataş
 

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