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MSB'den Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı

MSB'den Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.

MSB'den Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne Türkiye'nin desteğiyle terörden temizlenen bölgelerdeki gelişmeler anlatıldı.

Hasan Özkan - Yunus Özkan
 

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