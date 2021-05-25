MSB:'Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı önlendi'

MSB, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs noktasına yapılan uçak saldırısının personellerin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendiğini, düşürülen uçaktaki incemeler neticesinde fırlatıldığı yerin tespit edildiğini ve tespit edilen bölgeye gerçekleştirilen operasyonda 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner

