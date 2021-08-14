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MSB:'Uzaydaki gözümüz Göktürk-1 uydumuz sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi'

MSB:'Uzaydaki gözümüz Göktürk-1 uydumuz sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi'
MSB:'Uzaydaki gözümüz Göktürk-1 uydumuz sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi'

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 keşif uydumuz, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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