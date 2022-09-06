MSKÜ TEKNOFEST'ten birincilik ödülü ile döndü

MSKÜ Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Keçebaş'ın danışmalığını yaptığı; Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Bayram Devlet'in araştırmacı olduğu proje, ‘Enerji ve Çevre' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları çerçevesinde ‘Anolit ve Katolit Mimarili Li-İyon Batarya Hücresi' başlıklı proje ile Teknofest 2022'ye katılan araştırmacılar, bu çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini başarıyla temsil eden ekip, burada birincilik ödülüne layık görüldü. Bununla birlikte yine 1512-BIGG Programı desteği ile Prof. Dr. Ali Keçebaş ve doktora öğrencisi Bayram Devlet tarafından kurulan DEV Enerji Firması da 333 başvuru arasından seçilerek, ‘Teknofest Girişim Ön Kuluçka Programı' çerçevesinde 100 bin TL hibe desteği aldı. Ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen final programında sahiplerini buldu.

Bekir Tosun