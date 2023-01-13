MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihi belli oldu

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Mart'ta uygulanacağı bildirilen 2023-MSÜ için başvurular, 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyorken, adaylar kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

Ayrıca ÖSYM tarafından, sınava başvuracak adaylara yönelik şu uyarılar yapıldı:

“Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2023-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca başkanlığımızca uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2023-YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.”

Huzeyfe Tarık Yaman



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