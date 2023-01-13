İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihi belli oldu

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihi belli oldu
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) 19 Mart tarihinde uygulanacağını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Mart'ta uygulanacağı bildirilen 2023-MSÜ için başvurular, 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyorken, adaylar kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

Ayrıca ÖSYM tarafından, sınava başvuracak adaylara yönelik şu uyarılar yapıldı:

“Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2023-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca başkanlığımızca uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2023-YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.”

Huzeyfe Tarık Yaman
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.