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MSÜ başvuruları için son tarih 10 Şubat

MSÜ başvuruları için son tarih 10 Şubat
MSÜ başvuruları için son tarih 10 Şubat

Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girmek isteyen öğrenciler için başvuru tarihleri 7-10 Şubat arasında yapılacak.

ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci alımı için başvuru kılavuzu yayımlanmıştı. Başvuruları 7 - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında kabul edilecek 2020-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

MSÜ'ye başvuran adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve 2020-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin olarak paylaşılan görüntüde, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının başarısından bahsedilirken, eğitimlerden görüntüler sunuluyor.

Mevlüt Hasgül

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