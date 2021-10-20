MTA bahçesindeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

Olay, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde yer alan MTA bahçesinde meydana geldi. Şiddetli patlama sesiyle irkilen Başkentliler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaşanan doğal gaz patlamasının ardından çıkan alevlere müdahale edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri bölgede önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yangını tamamen kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın yaşandığı alandan çekilen görüntüler hasarın büyüklüğünü gözler önüne sererken, Başkentlilerin yoğun bir şekilde kullandığı Eskişehir yolunun ise bir süre trafiğe kapatılması uzun trafik kuyrukları oluşturdu. Öte yandan MTA'nın karşısında 4 akaryakıt istasyonu bulunduğu da öğrenildi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazın kesilmesinden dolayı yangının tamamen bittiğini söyledi. Yavaş, “Şimdi İtfaiye Daire Başkanımız ve ekipler kontrol ediyorlar patlamanın neden olduğunu. Biraz sonra sanırım açıklayacaklar. O noktada bir çalışma olduğu bilgisini aldık ama çalışma nedir bilmiyoruz. Yakında da ısı merkezi var. Onun da etkisi var. Oradan üç bölgeye bağlanıyor. Patlama tam oradan gerçekleşmiş. Can kaybı yok çok şükür” dedi.

“Patlamanın etkisiyle aracımın arkası zıplayarak kaldırıma oturmuş”

Patlama anına ve yangına şahit olan Atilla Okay, servis aracını akaryakıt istasyonunun arkasına park edip lavaboya gittiği esnada patlama olduğunu belirterek, “Köşeye kadar geldim. Köşeye kadar gelmemle patlama oldu. Ama öyle bir patlama oldu ki bütün binanın camları sallandı. Sonra lavaboya gitmekten vazgeçip arabama doğru giderken tam köşeyi döndüğümde bir patlama daha oldu. İki tane, üç tane sanayi tüpü patlarcasına patlama oldu. Doğal gaz patlaması olmuş. Benim servis aracının arkası zıplamış kaldırıma çıkmış. Ben büyük bir deprem oldu zannettim. Öyle bir korktum ki lavaboya bile gelemedim” diye konuştu.

“İki veya üç tane patlama oldu”

Akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı esnada patlamaya şahit olan bir kurye ise şunları söyledi:

“Patlamanın olduğunu duyunca ekipler doluştu buraya. Ardından itfaiyeler ve polisler geldi. Bir anda oldu patlama. İnsan ister istemez korkuyor. Benzinlikleri falan kapattılar. Allah yardımcıları olsun. Yaralı yokmuş galiba. İki veya üç tane patlama oldu. İkincisini duydum da üçüncüsü olduğunu bilmiyorum. Ekipler bizi uzaklaştırdı.”