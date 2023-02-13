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MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı

MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı
MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı.

MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat'ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.

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