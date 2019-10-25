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MTV 2020 Araç Vergisi Ne Kadar Kaç TL? MTV 2020 Hesaplama Ve Ödeme Ekranı

MTV 2020 Araç Vergisi Ne Kadar Kaç TL? MTV 2020 Hesaplama Ve Ödeme Ekranı
MTV 2020 Araç Vergisi Ne Kadar Kaç TL? MTV 2020 Hesaplama Ve Ödeme Ekranı

Araç sahipleri 2020 yılında MTV araç vergisi ne kadar olacak bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte MTV ile ilgili yapılan değişiklikleri haberimizden öğrenebilir ve motorlu taşıtlar vergisi tutarını yine bu haberimiz aracılılığıyla yapabilirsiniz.

2020 MTV ne kadar? 2020 MTV nasıl ödenecek?Araç sahipleri yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar açıklandıkça bu haberimiz üzerinden yeni yılın ücret tutarlarına ulaşabilirsiniz...

2020 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Ücret tutarları belli olur olmaz buradan ulaşabilirsiniz...

2019 MTV ARAÇ VERGİSİ ORANLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ; 

2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlenmişti. 

Buna göre motor hacmi ve yaşına göre araç sahiplerinin ödeyeceği yeni zamlı vergiler şöyle:

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861
4-6 Yaş (TL): 600
7-11 Yaş (TL): 336
12-15 Yaş (TL): 255
16 ve üzeri yaş (TL):90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500
4-6 Yaş (TL): 1124
7-11 Yaş (TL): 653
12-15 Yaş (TL): 461
16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647
4-6 Yaş (TL): 2069
7-11 Yaş (TL): 1218
12-15 Yaş (TL): 743
16 ve üzeri yaş (TL): 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL): 444

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL): 444

Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV oranları ise 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu.

2020 MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.

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