İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Muayenem var götüremem' diyerek yolcu ile tartışan taksicinin muayenesinin olduğu ortaya çıktı

'Muayenem var götüremem' diyerek yolcu ile tartışan taksicinin muayenesinin olduğu ortaya çıktı
'Muayenem var götüremem' diyerek yolcu ile tartışan taksicinin muayenesinin olduğu ortaya çıktı

Esenyurt'ta aracının muayeneye gideceğini söyleyerek yolcu ile tartışan taksiciye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.

'Muayenem var götüremem' diyerek yolcu ile tartışan taksicinin muayenesinin olduğu ortaya çıktı - Tıkla İzle

Esenyurt'ta geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söylemiş, uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen sürücü yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istemişti. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartışmıştı.

İLGİLİ HABER
Taksici, Muayenem var götüremem dedi, yolcu ile tartıştıTaksici, 'Muayenem var götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı

O anların yansıdığı cep telefonu görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yolcuyla tartışmaya giren taksi sürücüsünü yakaladı. Taksi sürücüsü İ.Ş., Esenyurt ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde ekiplerince durduruldu.

Belediye tarafından çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen sürücü İ.Ş.'ye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.

İLGİLİ HABER
Taksi ücretini ödemedikleri yaşlı şoföre böyle saldırdılar Taksi ücretini ödemedikleri yaşlı şoföre böyle saldırdılar
İLGİLİ HABER
Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada
İLGİLİ HABER
Yolcu Dur dedi, taksici tekmeledi Yolcu 'Dur' dedi, taksici tekmeledi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.