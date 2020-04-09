“Mücevher İhracatı, mart ayında yüzde 46 düştü”

“Ekonomiye can veren ihracata daha fazla destek verilmeli”

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar küresel boyuttaki Koronavirüs salgınının mücevher ihracatına olan yansımasını, şu cümlelerle değerlendirdi:

Küresel korona virüs salgını sebebiyle ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelere uçuşlar karşılıklı olarak durduruldu, ardından salgının ülkemizde yayılmasıyla tüm sektör, hem iç hem de dış pazarda adeta el freni çekti. ‘İstikrar Kalkanı' ekonomi destek paketine sektörümüzü de dâhil eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Berat Albayrak ve Sayın Ruhsar Pekcan'a teşekkürü bir borç biliriz. Ancak mücevher gibi hem yatırım aracı olarak kullanılan hem de ihtiyaç anında yastık altından çıkarak ekonomiye can veren stratejik bir ürüne, çok daha fazla destek verilmeli görüşündeyiz.”

“Ülkemizin dünyadaki söz sahipliğini kaybetmesini istemiyoruz”

“Eximbank ve özel sektördeki bankalar, azalan siparişlerden duran üretime ve istihdam kaybına kadar birçok konuda kredi ve sigorta desteklerine dair kolaylıklar sağlayacağını açıkladılar” diyen Mustafa Kamar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Belirlenen desteklerin kapsamları ve süreleri genişletilerek sınırları çizilmelidir. Mücevher sektörü, çok çabuk pazar kaybı yaşayabileceğiniz ya da rekabetin çok üst seviyede olduğu bir sektör. Bugünlere birçok ülkeyi ziyaret edip, ikili ilişkileri sıkı hale getirip çok emek harcayarak geldik. Sahip olduğumuz konumu korumak, böylesi zor günlerde ülkemizin geleceği adına ayakta kalabilmek için hükümetimize sonsuz derecede güveniyoruz. Dünya mücevher sektöründe söz sahibi 5 ülkeden biri olan ülkemizin, bu konumunu koruması için hükümetimizle birlikte el ele vererek çalışmaya hazırız.”

Mart'ta “İngiltere” hariç diğer ülkelere olan ihracat düştü

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan bilgiler ışığında Mart ayında en çok ihracat 109 milyon dolarla İngiltere'ye gerçekleşti. İngiltere'nin ardından sıralamaya giren ülkeler Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Hong Kong ve İsrail ile olan ihracat oranları düştü.

Sıralama, şöyle gerçekleşti;

• Irak : \%57 azalış, 72 milyon dolar

• BAE : \%80 azalış, 33 milyon dolar

• Almanya : \%43 azalış, 26 milyon dolar

• ABD : \%69 azalış, 12 milyon dolar

• Libya : \%66 azalış, 11 milyon dolar

• Hong Kong : \%73 azalış, 7 milyon dolar

• İsrail : \%59 azalış, 7 milyon dolar

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Mart ayında en çok “Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” ihraç edildi

Mart ayında yapılan mücevher ihracatı kapsamında “Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” , yüzde 62 azalışla 198 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu grubun lideri 71 milyon dolarla Irak oldu.

“Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” grubunda ise yüzde 36'lık azalışla 9 milyon dolar ihracat gerçekleşirken bu grubun lideri, 1,4 milyon dolarla İsrail oldu.

Bir diğer ürün grubu “Pırlantalı Altından Mamul Mücevherci Eşyası ve Aksamı” kapsamında yüzde 23 azalışla 7 milyon dolar ihracata imza atılırken bu gruptaki en çok ihracat, 2 milyon dolarla Katar'a yapıldı.

Ocak – Mart aylarında yüzde 5 düşüşle toplam 1,565 milyar dolar ihracat gerçekleşti

Yılı ilk 3 ayında en çok ihracat, 377 milyon dolarla Irak'a yapılırken Irak'ı İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Ürün gruplarına bakıldığında Ocak – Mart aylarında en çok ihracat, 1,055 milyar dolarla Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası grubunda gerçekleşti.

Bu grubu Pırlantalı Altından Mamul Mücevherci Eşyası ve Aksamı ile Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası grupları izledi.

