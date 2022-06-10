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Mücevher mağdurunun dışarı atıldığı anlar kamerada

Mücevher mağdurunun dışarı atıldığı anlar kamerada
Mücevher mağdurunun dışarı atıldığı anlar kamerada

Türkiye genelinde 110 bin kişiyi, 250 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edilen mücevher firmasının şubesini vatandaşlar bastı. Vatandaşların görevliler tarafından zorla dışarıya çıkartıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mücevher mağdurunun dışarı atıldığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Yüksek kâr getirdiği iddiasıyla yatırımcılara değerli olduğu belirtilen taşlar satarak, bu taşları alan müşterilere paralar kazandıran bir mücevher firması önce ödemeleri durdurmuş, ardından ise şubelerini art arda kapatmıştı.

Türkiye genelinde yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon lira dolandırarak kayıplara karışan firmanın bir çok şubesi önünde mağdurlar toplanarak duruma isyan etmişti.

Son olarak firmanın bir şubesi önüne gelerek mağdur olduğunu belirten bir vatandaş görevliler tarafından yaka paça dışarı çıkartıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya
 

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